/657285/رئيس-لجنة-السياحة-بالنواب-تناقش-مع-العناني-استعدادات-موسم-الشتاء

استعرضت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، تفاصيل استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوى، خلال اجتماعها مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، وبحضور أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

دوت الخليج

جاء ذلك في إطار التنسيق والتواصل المستمر بين كلا من وزارة السياحة والآثار، ولجنة السياحة بالنواب والاتحاد المصرى للغرف، وبحضور غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، وعبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية.

وأكدت النائبة نورا علي، أن الهدف هو دعم قطاع السياحة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة لمصر من خلال الترويج للمقصد السياحى المصرى باستخدام أفضل الأساليب الحديثة عالمياً والتنشيط السياحي محلياً ودولياً، لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق لأن قطاع السياحة يعد من القطاعات الحيوية الهامة.

وأشارت إلى أهمية صناعة السياحة، التي تُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، وتساهم في توفير فرص العمل.

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب: تم التأكيد خلال الاجتماع على التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، وجودة الخدمات السياحية المقدمة لروادها والتي منها جودة وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى التأكيد على التزامهم بتطبيق الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالمنشآت الفندقية بداية من ١ نوفمبر المقبل وفقا للقرار الوزاري الصادر مؤخراً.

وأوضحت أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالقرار الوزاري الصادر مؤخراً والذي سيتم العمل به أيضا بداية من ١ نوفمبر المقبل، والخاص بتنظيم عمل الرحلات الاختيارية لجميع أنواع السائحين سواء القادمين من خلال الشركات السياحية أو بصورة منفردة.

ولفتت إلى أنه تم الانتهاء خلال هذا الأسبوع من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الاحمر وفقا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria " Hc"، وجار العمل على إعادة تقييم باقي المنشآت الفندقية العاملة حالياً على مستوى الجمهورية.