القوى العاملة: السعودية تضيف 4 عقوبات جديدة للمخالفين من أصحاب الأعمال

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة فى بيان اليوم الخميس، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بالرياض يأتى فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.
من جهته.. قال أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، إن أول هذه العقوبات الجديدة فى الجدول حملت الرقم (64) بوصف المخالفة هى تمكين المنصات الإلكترونية التشاركية العامل غير السعودى من العمل بشكل مباشر من خلال المنصة"، وحددت عقوبتها بغرامة 20 ألف ريال، أما المخالفة رقم (65) هى عدم تقيد المنصات الإلكترونية التشاركية بالآلية المعتمدة من قبل الوزارة للتحقق من عدم عمل العامل باسم أشخاص آخرين"، وعقوبتها غرامة 10 آلاف ريال.
وأضاف أن المخالفة (66) من جدول العقوبات تضمنت عدم التزام المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة بمشاركة الوزارة بالبيانات المطلوبة، وفق الآلية التى تحددها الوزارة أو مشاركة الوزارة ببيانات غير مكتملة، وحددت عقوبتها بغرامة 50 ألف ريال، أما المخالفة رقم (67) هى مشاركة المنصات الإلكترونية التشاركية والمنشآت المشغلة الوزارة بيانات غير صحيحة للعاملين بما يخالف الآلية التى تحددها الوزارة، وحددت عقوبتها بغرامة 5 آلاف ريال وتتعدد جميع العقوبات بتعدد العمال.
وأكد وزير الموارد البشرية السعودى العمل بالعقوبات الجديدة فورا، واتخاذ ما يلزم لإبلاغ القرار للجهات المعنية وتنفيذه.
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