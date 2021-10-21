الجمعة والسبت.. شبورة صباحًا وسقوط أمطار على المدن الساحلية والشرقية

جدة - نرمين السيد - وأشار خبير الأرصاد، إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة غدا الجمعة والسبت على السواحل الشمالية والشرقية للبلاد (مطروح والإسكندرية وبورسعيد والعريش ورفح) وعلى شمال الوجه البحرى، مضيفا أن باقى محافظات مصر ستنعدم فيها فرص سقوط الأمطار، وأن الجو سيكون بصفة عامة معتدل على شمال البلاد حار على جنوب الصعيد نهارا يميل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضح سعودى أن الطقس يسمح بممارسة كافة الأنشطة اليومية لكافة قطاعات الدولة ولكل المواطنين وكذا ممارسة كافة الأنشطة البحرية، مضيفا أنه لا يفضل ارتداء الملابس الثقيلة خلال ساعات النهار وحتى نهاية الشهر الجارى.

وتابع: لكن من يتواجد خارج منزله خلال الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات المبكرة من الصباح يفضل ارتداء الملابس الثقيلة بشكل متوسط، مضيفا: لا أفضل ارتداء الملابس الثقيلة لأولادنا أثناء ذهابهم للمدارس فى الصباح حتى نهاية هذا الشهر وارتداء الملابس الثقيلة بشكل عام خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم.

وأكمل: هناك فرصة لتكون الشبورة المائية الخفيفة فى الصباح الباكر على الطرق لكنها غير مؤثرة على حركة السفر.