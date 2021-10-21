فيديو.. وليد طوغان يتحدث عن أثر التدين الظاهرى على المجتمع المصرى

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى وليد طوغان، رئيس تحرير مجلة "صباح الخير"، أن التدين الظاهرى أدى إلى ظهور بعض العادات التى لم تكن موجودة مثل ارتداء الجلباب، مشددا على أنها أزمة أخرجت عناصر استغلت الدين فى القهر والحرق ومحاولة فرض الرأى والعداء مع الآخر.





وأضاف خلال حواره إلى برنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل على قناة "CBC"، أن التدين الشكلى أزمة اجتماعية، وتعنى أن فئات من المجتمع فهمت قشور الدين بمعنى أنه الحرص على طقوس الدين بالعبادات فقط وليس السلوكيات وما حدث هو ازدواج ما بين الطقس والعبادة فنجد الموظف على سجادة الصلاة طوال الوقت هربا من العمل، مشيرا إلى أن الأصل فى الفقه أن الدين معاملة والمعاملة هى المعاملات والعمل، إذن المفهوم الذى سرى فى الفكر الجمعى أن الدين طقوس إذا اقيمت الطقوس أصبح الإنسان ضامنا للجنة وهو ما أدى إلى اضطراب اجتماعى.



تابع طوغان أن هناك عوامل عديدة تسببت فى ذلك منذ عشرات السنين، منها خروج المصريين إلى الدول العربية طلبا للرزق وعادوا بأشكال جديدة من التدين مثل النقاب والجلباب وعدم السلام، كما أن جماعات التطرف سعت إلى جذب الشباب ببرواز الدين والحرص على العبادة هى كمال الدين وهذا ليس صحيح.

شدد الكاتب على أن الدين معادلة كاملة وهو عقيدة تؤدى إلى أخلاق وسلوك جيد، وما حدث هو خلل فى المعادلة وهو ما ساهم فى ظهور التطرف وظاهرة الدعاة الجدد الذين كانوا أقرب للحرص على المظهر أكثر من الحرص على الجوهر.

جدير بالذكر أن برنامج "من مصر" يذاع من السبت إلى الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.