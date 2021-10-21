الخميس، 21 أكتوبر 2021 11:26 صـ الأخبار الخميس، 21 أكتوبر 2021 10:35 صـ بتوقيت القاهرة الخميس، 21 أكتوبر 2021 دوت الخليج وصل وزير الخارجية سامح شكري العاصمة الليبية طرابلس، وذلك للمُشاركة في أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا. موضوعات متعلقة موضوعات متعلقة الأخبار الأعلى قراءة آخر موضوعات جميع الحقوق محفوظة © 2018 - 2021 - دوت الخليج × Header Footer

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى يصل العاصمة الليبية طرابلس للمُشاركة في أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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