أعلن الموقع الرسمي للنادي الأهلي، عن تعرض محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، لأزمة صحية طارئة، عقب الانتهاء من مشاركته فى الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء أمس، لتكريم كل من الكابتن حسن حمدي، رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.
ونقل محمود الخطيب لأحد المستشفيات الكبرى، ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء؛ لتحديد أسباب الأزمة، وتلقى العلاج اللازم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد نقله للمستشفى.. فحوصات طبية عاجلة لمحمود الخطيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.