طقس معتدل اليوم وسقوط أمطار خفيفة ليلًا

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة اليوم، لتحديد الأوقات المناسبة للخروج، ولارتداء الملابس الأنسب.

دوت الخليج

تعرف على درجات الحرارة اليوم

ووفقًا لما أكدت عليه هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة على أغلب محافظات الوجه البحري مع سقوط نسبي للأمطار خلال الساعات المتأخرة من الليل.

وأضافت الأرصاد، أن حالة الطقس على السواحل الشمالية معتدلة نهارًا، وشبورة، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة على السواحل الغربية.

طقس معتدل اليوم

وأيضًا تتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

كما أكدت الأرصاد، أن حالة الطقس على جنوب سيناء مائلة للحرارة نهارًا، شبورة على وسط سيناء، لطيفة ليلًا، والرياح نشطة.

وعلى شمال الصعيد الطقس معتدلة نهارًا، لطيف ليلًا، بينما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا، لطيف ليلًا والرياح نشطة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، فالقاهرة تبلغ الدرجة العظمى 27 درجة، والصغرى 19، وفي الإسكندرية العظمى 26، والصغرى 20.

وبالنسبة لدمنهور فإن العظمى 26، والصغرى 19 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة حرارة عظمى 28، والصغرى 17.

وتسجل درجات الحرارة، اليوم الخميس، في محافظة أسوان 35 درجة للعظمى، و 21 للصغرى، وعلى محافظة قنا 30 درجة للعظمى، و 19 للصغرى.