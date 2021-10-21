ننشر أسعار الخضروات فى الأسواق اليوم

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة أسعار الخضروات والفاكهة اليوم، فى الأسواق، وهو ما نرصده فى التقرير التالي:-

دوت الخليج يرصد أسعار الخضروات فى الأسواق

رصد موقع دوت الخليج خلال الساعات الماضية أسعار الخضروات فى سوق العبور والذى يبيع الكثير من المنتجات بسعر الجملة.

ووفقًا لما تم رصده، فإن أسعار الطماطم تتراوح ما بين 2.5 الى 4.5 جنيهات للكيلو، و تتراوح اسعار البطاطس من 5 إلى 7.5 جنيه والبصل من 2 إلى 3.5 جنيهات.

استقرار فى أسعار الخضروات اليوم

وأيضًا أن تتترواح سعر كيلو الكوسة من 3 إلى 6 جنيه، والفاصوليا ما بين 7 إلى 11 جنيها،و الفلفل البلدى بـ من 2.5 الى4 جنيه، والثوم ما بين 18 إلى 22 جنيها و يتراوح سعر كيلو البامية ما بين 5 إلى 9 جنيها.

وإليكم باقي الأسعار فى الأسواق بشأن الخضروات:-

سعر كيلو الباذنجان البلدى، فيتراوح ما بين 2 الى 4 جنيهات، ويتراوح سعر البنجر من 2 إلى 4 جنيهات.

وسجل الخيار البلدي 2.5 إلى 4 جنيه،وتراوح سعر الجزر من 3 إلى 5.5 للكيلو و الملوخية 1.5إلى 3 جنيه و قلقاس 3 إلى 6 جنيه للكيلو.

بينما تتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 8 جنيهات وسعر السبانخ من 7 إلى 10 جنيه للكيلو .