/657287/رفع-40-سيارة-ودراجة-نارية-متهالكة-من-الشوارع

رفعت الجهات المعنية، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، 40 سيارة ودراجة بخارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار الحملات الأمنية المتكررة.

دوت الخليج

وكانت شنت الإدارة العامة للمرور، عددا من الحملات المرورية المكبرة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

كما تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، الذي يُعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

تقديم الخدمة الإلكترونية

وتواصل أيضًا وزارة الداخلية تقديم الخدمة الإلكترونية التي تمكن مالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكتروني وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيا من خلال موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساء؛ تيسيرًا لإجراءات تركيب الملصق الإلكتروني فقط؛ بالإضافة للفترة الصباحية وحتى انتهاء المدة المحددة.

قررت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتكسير تماثيل الكباش بجوار المسلة بميدان التحرير والتحفظ على الآلة الحادة المضبوطة بحوزته.

النيابة العامة

وأشارت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم مهتز نفسيًا ويهزي بكلمات غير مفهومة حول سبب تكسيره للحجارة، وأنه أحضر شاكوش صغير من منزله وتوجه به لتكسير أحد التماثيل الموجودة بجوار المسلة بميدان التحرير، وأصابت الضربة أنف التمثال.

وحاول أحد الأشخاص تحطيم التماثيل المصرية القديمة الموجودة حول مسلة ميدان التحرير والشهيرة بتماثيل الكباش، بواسطة مطرقة، وهو يهتف الله أكبر، واستطاعت قوات التأمين المسئولة السيطرة عليه والقبض عليه فورا.

وأتضح أن الضربة التي أطلقها الرجل بمطرقته، أصابت أسفل أنف أحد التماثيل، وأن رجال الترميم تحركوا في سرعة وتمت صيانة التمثال على الفور، ولن يظهر الكسر سوى للعين المدققة قليلًا، وأكد أن الرجل لم يستطع سوى إصابة هذا الجزء من التماثيل الأربعة.