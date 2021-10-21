بعد غلق شارع الهرم.. دوت الخليج تنشر خريطة الطرق البديلة

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أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، شارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، حتى انتهاء الأعمال لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

دوت الخليج ترصد في السطور التالية تفاصيل غلق شارع الهرم

وقالت الإدارة العامة للمرور - في بيان سابق - إنه في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الهرم للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فأنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الهرم مع طريق المريوطية ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الهرم حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة 370 مترا وعرض 18 مترا.

التحويلات المرورية

الإدارة العامة لمرور الجيزة جهز التحويلات المرورية اللازمة؛ للتسهيل علي المواطنين وحركة المركبات وهي كالآتي:

التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجباري" اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى.

- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبري ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

التحويلة الثانية :

حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية التي تبلغ طولها ما يقرب من (900 م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا (إجباري) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبري العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مره أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الهرم عن طريق شارع نعمة الله.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الأعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم.

كما ستقوم الإدارة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.