مصرع وإصابة شخصين في حادث تصام بالبحيرة

شهد طريق إيتاي البارود، نكلا العنب بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الخميس، وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، وإصابة آخر بجروح وكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة تومناية وموتوسيكل، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة شخصين فى حادث سيارة وموتوسيكل بطريق إيتاى البارود

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إشارة من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول شاب إلى مستشفى إيتاى البارود جثة هامدة وآخر مصاب بكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم ادعاء وقوع حادث تصادم.

الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالأنتقال والفحص أتضح وقوع حادث تصادم بين سيارة تمناية، ودراجة نارية مما نتج عنه مصرع «محمد أشرف محمد حسين عبدالعزيز»، من قرية ظهر التمساح، 20 سنة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة «منصور أحمد»، 21 سنة، بكسور متفرقة وتم نقله إلي مستشفى إيتاي البارود العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق أخر شهدت قرية ميانة التابعة لمركز مغاغة شمال المنيا، وفاة ربة منزل متأثرة بصعق كهربائي داخل منزلها، وعلى الفور تم نقل الجثه إلي مشرحة المستشفى وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مدير أمن المنيا، إشارة من عمليات النجدة، بمصرع «ر. ا. ن»، 25 سنة، ربة منزل ومقيمة بقرية ميانة بمركز مغاغة متأثرة بصعق كهربائي، داخل منزلها.

وعلى الفور تم نقل الجثمان إلي مشرحة مستشفى مغاغة المركزي وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.