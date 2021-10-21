/657294/ممثل-الأغلبية-عمل-تمثال-لمحمد-صلاح-في-متحف-الشمع-بلندن-يؤكد-ما-يقدمه-من-اعجاز-رياضي-باللعبة

قامت الصفحة الرسمية للنائب أشرف رشاد النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، بنشر صور للاعب المصري محمد صلاح أثناء زيارته متحف توسون لتفقد تمثال الشمع المخصص له.

دوت الخليج وقال النائب أشرف رشاد:” فخر العرب، وأسطورة الملاعب العالمية، الفرعون المصري مو_صلاح يتفقد تمثال الشمع المخصص له داخل متحف توسو بلندن؛ أحد أشهر متاحف الشمع بالعالم”. محمد صلاح يقدم اعجاز رياضي وتحطيم للارقام القياسية وتابع:” صلاح هو أول لاعب عربي في التاريخ يصنع له المتحف تمثالًا خاصا به، وثالث لاعب كرة قدم بعد ديفيد بيكهام وكريستيانو رونالدو يُصمم له تمثالًا؛ نظرًا لما يقدمه من إعجاز رياضي وتحطيم للأرقام القياسية باللعبة”.

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