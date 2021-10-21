/657296/سموحة-يتمنى-الشفاء-العاجل-لمحمود-الخطيب-بعد-تعرضه-لأزمة-صحية

نشر الموقع الرسمي لنادي سموحة عبر “فيس بوك”، تتمني الشفاء العاجل لمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية طارئة عقب الانتهاء من مشاركته في الاحتفالية التي أقامها الأهلي مساء أمس لتكريم كلًا من حسن حمدي رئيس النادى الأسبق، والدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب الصفحة الرسمية لنادي سموحة:” يتقدم مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر بخالص الامنيات بالشفاء العاجل للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والذي تم نقله الى احدي المستشفيات الكبرى بالقاهرة مساء الاربعاء بعد تعرضه لوعكة صحية طارئة .

وتم نقل محمود الخطيب لإحدى المستشفيات الكبرى ولا يزال يخضع للفحوصات الطبية والأشعات بمعرفة كبار الأطباء لتحديد أسباب الأزمة وتلقي العلاج اللازم.

اعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.

النادي الأهلي

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه تعلم أيضًا الكثير من حسن حمدي على الصعيد الإداري بحكم عمله معه في مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح أن حسن حمدي اعتاد على عدم إعلان رأيه أو موقفه في أي قضية بشكل مباشر، وكان يفكر كثيرًا قبل إبداء رأيه وموقفه في أي قضية.

وأشار إلى أن الأجيال داخل الأهلي تسلم بعضها الراية تباعًا، ويعد هذا أحد شعارات النادي الشهيرة "أجيال بتسلم بعض"، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري، وتذكر كل ما تعلمه في الإدارة من مواقف سابقة بمجرد وصوله إلى مقعد رئيس النادي.