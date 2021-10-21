/657298/سناء-السعيد-دعم-الدولة-للمرأة-فى-مجال-ريادة-الأعمال-يؤكد-أنها-شريك-فاعل-في-التنمية

قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة كندا لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الاعمال، يتماشي مع اهتمام الدولة بحقوق المرأة وتمكينها فى المجالات المختلفة، إضافة إلى إنه يتوافق مع محاور الاستراتيجية الوطنية لدعم المرأة والتي كلف بها رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ الحكومة بأن تكون خطة الدولة للأعوام القادمة، التي من أهم محاورها التمكين الاقتصادي لها.

تمكين المرأة

وأشارت النائبة سناء سعيد، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن المشروع يهدف لدعم المرأة فى مجال ريادة الاعمال وتوعيتهن في عمر المراهقه بمفاهيم حقوقهم الاقتصادية وزيادة قدرتهم وتشجيعهم على العمل والابتكار، لافتا غلى أن عدد المستفيدين من المشروع 5000 سيدة تبدأ من أعمار 18 عام، مما يدعم المشروع تنمية القدرات في مجال التمكين الاقتصادي، في ظل اهتمام الدولة بتمكين المرأة والمكاسب التي حققتها في السنوات الاخيرة، بدعم الرئيس السيسي والايمان بأنها شريك فاعل في التنمية.

ريادة الاعمال

هذا وأعلن أعضاء البرلمان موافقتهم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/3/31.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.