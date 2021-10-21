حسني شتا مهاجمًا بوسي شلبي: «أنتي معدومة الإنسانية ومينفعش تكوني مذيعة»

/657301/حسني-شتا-مهاجما-بوسي-شلبي-أنتي-معدومة-الإنسانية-ومينفعش-تكوني-مذيعة

شن الفنان الشاب حسني شتا هجومًا واسعًا على الإعلامية المصرية بوسي شلبي بسبب تعاليها في إحدى اللقاءات، الأمر الذي استقبله الجمهور بغضب شديد.

دوت الخليج يرصد هجوم الفنان الشاب حسني شتا على الإعلامية بوسي شلبي بسبب تعاليها على إحدى أسر المنيا.

حسني شتا يوجه انتقادات لازعة لبوسي شلبي

غرد شتا عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: "‏كفاية عك وقرف بقي وعنصرية وعنجهية.. مذيعه ايه وإعلاميه ايه بس، ايه العبث اللي احنا فيه ده.. بوسي هانم أنتي فعلا اللي مينفعش تكوني ولاتحلمي تكوني مذيعه لسبب واحد انك معدومة الانسانية".

حوار بوسي شلبي مع أسرة فيلم ريش

ظهرت شلبي في الفيديو وهي تجري حوارًا مع أسرة بسيطة من المنيا ظهرت ضمن فيلم ريش، مشيدة بمخرج العمل أنه أعطاهم فرصة وصولهم للجونة، في إشارة منها أنهم بدونه لم يتمكنوا من المجئ لمثل هذا المكان.

على الصعيد الآخر، أعربت الإعلامية بوسي شلبي عن شعورها المميت بالوحدة، حيث أنها ليس لديها أسرة فهي تعيش الحياة وحيدة، مشيرة إلى أن وحدتها هذه هي التي تدفعها إلى العمل المستمر حتى لا تقدم عن الانتحار.

بوسي شلبي تقدم على الانتحار بسبب الوحدة

قالت بوسي شلبي خلال لقائها مع برنامج «Et بالعربي»: "حياتي كلها للشغل، لو قعدت من غير شغل هنتحر.. أنا معنديش حاجة لا أولاد ولا زوج ولا أم ولا عيلة، قاعدة بطولي، وطاقتي كلها للشغل، وبعشق شغلي، بخدر نفسي من أني أنسى الزعل اللي في حياتي بأني أشتغل".

وتابعت: "ودايمًا بقول ميغركوش الوجه اللي بيتصدر للسوشيال ميديا ولا الإعلام، لأن ده بيقى شغلنا، لكن اللي جوانا حاجة تانية خالص.. بعتبر نفسي زي أبلة فاهيتا عروسة بلا روح، زي ما هي بتلبس الشخصية، وهي مش بني آدمة وبتطلع تعمل شو، أنا كمان بعمل كدة، حياتي الخاصة جواها وجع، وبداويها بالشغل الكتير".

بوسي شلبي تستعد لمهرجان الجونة من صالون الراحل محمد الصغير

كما أعربت بوسي شلبي عن افتقادها لمصفف الشعر العالمي محمد الصغير، خاصًة أنها المرة الأولى التي تستعد فيها لمهرجان الجونة السينمائي بتصفيف شعرها داخل صالونه بعد رحيله.

بوسي شلبي بصالون الصغير استعدادًا للجونة السينمائي

نشرت شلبي مقطع فيديو جديد عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»، ظهرت خلاله من داخل غرف تصفيف الشعر الخاصة بالفنانين في الجونة بصالون محمد الصغير.

وقالت فيه: "أول حاجة بعملها كل سنة في المهرجان، ببدأ يومي هنا، والريد كاربت ميحلوش غير بالمكان ده".

وتابعت بوسي شلبي: كل سنة الصغير بيكون معايا، بيستقبلني ويرحب بيا، حضوره القوي وروحه في كل مكان بتستقبلني، لكن آثره لسه موجود معانا".

هذا وقد شاركت الإعلامية بوسي شلبي، الجمهور صورة لها رفقة الفنانة شذى حسون، خلال ذهابهما ع لريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة في يومه الرابع.