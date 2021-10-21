نائب رئيس جامعة الأزهر: 80% نسبة تطعيم منتسبى الجامعة بكل فروعها

وأضاف صديق فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أن الجامعة لن تسمح بالدخول إليها لمن لم يحصل على التطعيم، مشددا على الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه لم يتم الإبلاغ أو تسجيل أى إصابة داخل الجامعة، لافتا إلى أن عمليات التعقيم مستمرة لقاعات المحاضرات، ومبانى المدينة الجامعية، لحماية الطلاب من تلك الجائحة.. مشيدا بالتعاون الكبير من جانب وزارة الصحة مع الجامعة، من أجل تسريع وإتمام عملية التطعيم.
وقال إنه على الرغم من الظرف الاستثنائى التى انطلق فيها العام الدراسى الحالى إلا أن نسب الحضور مرتفعة للغاية وتقترب من نسب الحضور الكاملة.
وكانت جامعة الأزهر قد بدأت تطعيم أعضاء التدريس والعاملين والطلاب فى سبتمبر الماضى ضد فيروس كورونا، وحددت العديد من نقاط تلقى اللقاح، التى تعمل من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء يوميا على مدار الأسبوع.
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