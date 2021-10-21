صور.. شكرى يلتقى وزراء خارجية فرنسا وتونس واليونان والجزائر فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، اليوم الخميس، ‬⁩نظيره الفرنسى جان إيف لودريان، بطرابلس.



جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية ⁧‫سامح شكرى، اليوم الخميس، ‬⁩نظيره الفرنسى جان إيف لودريان، بطرابلس. جاء ذلك فى إطار تنسيق الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية. كما التقى سامح شكرى، وزراء خارجية كل من تونس واليونان والجزائر وتشاد.

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