شكرى يلتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم االخميس برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وذلك فى مستهل زيارة الوزير شكرى للعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا.





وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الوزير شكرى على ما توليه مصر من حرص بالغ لدعم الشقيقة ليبيا فى إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعى التى من شأنها أن تفضى إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة، وتنفيذ كافة مقررات خارطة الطريق التى أقرها الليبيون، وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا بما يلبى تطلعاتهم للانطلاق إلى مستقبل أفضل، ويسهم فى استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها.

وأضاف حافظ أن اللقاء شهد متابعة تطورات العلاقات الثنائية المصرية الليبية فى إطار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة التى عقدت فى القاهرة فى شهر سبتمبر الماضى بما يحقق المزيد من التعاون بين البلدين، ويخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين فى إطار ما يربطهما من صلات متعددة ووحدة هدف ومصير مشترك.

وأعرب رئيس الحكومة الليبية عن تقديره لدور مصر وجهودها الداعمة لتحقيق استقرار ليبيا ودفع كافة مسارات التسوية السياسية وتقريب وجهات النظر بين كافة الأطراف الليبية، مثمنا الزخم الذى تشهده العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات.