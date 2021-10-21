"تذكرتى" تعلن ضوابط عودة الجماهير لمباريات الدورى

أعلنت شركة تذكرتى اشتراطات حضور الجماهير لمباريات الدورى فى الموسم الجديد.

وشملت اشتراطات شركة تذكرتي لحضور الجماهير مباريات الدوري الممتاز؛ إجراء تحديث على موقع تذكرتى خلال الـ24 ساعة المقبلة، وعلى كل مشجع اختيار الفريق الذى يشجعه فى الموسم الحالى ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا فى الموسم المقبل.

وتضمنت الاشتراطات، إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدة مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها.

وحذف من كان عمره أقل من 16 عاما فى عامى 2019 و2020 وعلى المشجع الراغب فى حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتى بالبطاقة الشخصية.

ولن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين.