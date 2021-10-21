/657303/هند-حازم-برامج-التوعية-المجتمعية-تهدف-للفوز-بمعركة-الوعي-على-كافة-المستويات

شاركت النائبة هند حازم، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة التضامن الاجتماعي، في ختام فعاليات برامج التوعية المجتمعية بمحافظة الشرقية، والذى نظمته مؤسسة القادة للعلوم الإدارية و التنمية " سفراء الوعى " برعاية وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج، و بالشراكة مع الهيئة العامة للإستعلامات ، وبحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية ،والدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة، والدكتور محمد الفقي مساعد رئيس مجلس الأمناء للتخطيط الإستراتيجي والمشروعات، والدكتور عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي.

برامج التوعية المجتمعية

وأشارت النائبة هند حازم، عضو مجلس النواب، إلي أن البرنامج يهدف إلى نشر الوعى المجتمعى على كافة المستويات وتقوم الوزارة و الهيئة و المؤسسة بإعداد و تأهيل سفراء للوعى بجميع المحافظات، مؤهلين فى مجالات متعددة، يكون من ضمن مهامهم نشر الوعى فى قرى حياة كريمة، مشيرة إلي أن معركة الوعي هي معركة مصيرية لتحسين أوضاع خاطئة وتراكمات بسبب غياب الوعي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مشاركة هند حازم فى برامج التوعية المجتمعية

واضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب النائبة هند حازم، أن نشر الثقافه والوعي مرتبطان ببعضهما وهي قضية شعب وهو ما ينادي به الرئيس عبد الفتاح السيسي ويشدد عليه في كل خطاباته المواجهه للشعب المصري بضرورة نشر وثاقفة الوعي عند المواطنين.