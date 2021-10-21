مبادرة المليون شاب متطوع للمناخ تشارك فى اللقاء التعريفي للانشطة الطلابية بجامعة الأزهر«صور»

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تحيا مصريرصد مشاركة مبادرة المليون شاب متطوع للمناخ فى اللقاء التعريفي الثانوي للانشطة الطلابية

مبادرة المليون شاب متطوع للمناخ

وقال الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الازهر للدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة شئون المجتمع والبيئة، إن الإهتمام بالمجتمع والنهوض به أخلاقياً وثقافياً وفكرياً أحد أهم الركائز الأساسية في عملية التطوير والتحسين للمنظومة العملية التعليمية، وانطلاقاً من هذا الدور فإن جامعة الأزهر الشريف وضعت على رأس أولوياتها الأهتمام بالمجتمع وقضايا المناخ، من أجل الوصول إلى التميز والريادة في مجال التكيف المناخي سوف ينعقد مؤتمر التغيرات المناخية في ديسمبر القادم بحضور الوزارات والهيئات المختلفة، والذي سوف تنظمه جامعة الازهر، حيث سيتم تدشين مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي ضمن فعاليات المؤتمر.

وأشار الدكتور مصطفي الشربيني رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، الي أهمية المبادرة في استغلال طاقات الشباب فى الجامعات نحو قضايا المناخ، مشيرا الى أنها أصبحت قضية وجودية، مطالبا بتغيير العادات اليومية التي تسبب اطلاق غازات الإحتباس الحراري، موضحا” فإننا نقوم بالمشاركة مع جامعة الأزهر وجامعة عين شمس ومع الكثير من الجهات الفاعلة في هذا الشأن وذلك لإدارة هذه الأزمة بالجهود التطوعية، ودمج المجتمع المدني ومن اليوم تستعد مصر لتنظيم COP27 وسوف نقوم بتدريب شباب المبادرة، ليكونوا سفراء للمناخ يمكن أن يحدثوا تغيير فاعل في المجتمع.

وشدد الدكتور مصطفي الشربيني، رئيس مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، على ضرورة وجود تغير جذري في العادات بما يعني وقف الإعانات الخاصة بالوقود الأحفوري والأنشطة الخاصة بالماشية ذات الإنبعاثات العالية، والتحول نحو مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة واستخدام المركبات الكهربائية والممارسات الصديقة للمناخ والتحول للإقتصاد الأخضر.

وقال حسام الدين محمود، الامين العام لمبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي، أن الشباب هم طاقة مصر نحو تحقيق خطة الدولة نحو التنمية، خاصة شباب الجامعات الذين ينتظرهم مستقبل كبير للعمل خلف القيادة السياسية في بناء الدولة المصرية، مضيفا” فإننا ملتزمون بنقل خبراتنا ومشاركة المبادرات الشبابية مع شباب الجامعات، لذا فإننا نعلن عن إطلاق مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي قريبا من علي منصة العلماء جامعة الأزهر العريقة، وأكد دائما للشباب أن كل منكم يستطيع أن يكون قصة عظيمة وملهمه تتوج بالنجاحات والانجازات التي تلهم الآخرين ويسترشد بها الأجيال القادمة.