تذكرتي تعلن شروط حضور الجماهير لمباريات الدوري المصري.. تفاصيل

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أعلنت شركة تذكرتي عن ضوابط تنظيم عملية دخول الجماهير لمباريات الموسم الجديد من الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت رابطة الأندية أعلنت عودة الجماهير في مباريات الدوري، بواقع 2000 مشجع في المباراة ألف لكل فريق.

وأصدرت شركة تذكرتي بيانًا لتوضيح الضوابط الخاصة بعملية دخول الجماهير لمباريات الدوري الموسم الجديد، والتي تنطلق 25 من شهر أكتوبر الجاري.

وجاءت الاشتراطات كالتالى:

- إجراء تحديث على موقع تذكرتى خلال الـ24 ساعة المقبلة.

- على كل مشجع اختيار الفريق الذى يشجعه فى الموسم الحالى ولا يمكن المشجع أن يغير الفريق إلا فى الموسم المقبل. - سيتم إلغاء بطاقات المشجع القديمة واستخراج أخرى جديدة مع أول تذكرة يقوم المشجع بشرائها.

- حذف من كان عمره أقل من 16 عاما فى عامى 2019 و2020 وعلى المشجع الراغب فى حضور المباريات استخراج بطاقة جديدة من خلال التقديم على موقع تذكرتى بالبطاقة الشخصية.

- لن يتم السماح بحضور المباريات لمن لم يحصل على لقاح كورونا حفاظا على صحة المواطنين واللاعبين.

أكد عامر حسين، عضو رابطة الأندية المحترفة، أنه سيتم الإعلان عن مواعيد أول 8 أسابيع للدوري المصري خلال الفترة القادمة.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" يوم السبت القادم سيتم الإعلان عن مواعيد مباريات بداية الدوري المصري، ودخل من أجل وضوح الرؤية أمام الجميع".

مباراة الزمالك والأهلي

وتابع" سيكون هناك إجتماع خلال أيام بين أحمد دياب رئيس الرابطة والأندية، من أجل وضع آلية دخول الجماهير لبطولة الدوري المصري خلال الفترة القادمة".

وزاد" بعد وضع جدول الدوري المصري، سنتحدث مع الأمن حول إقامة مباراة الأهلي والإسماعيلي على ملعب الإسماعيلية، وأن الأمن هو صاحب القرار النهائي في هذا الأمر".

واختتم" الدوري هذا الموسم سيكون به فترة توقف تمتد إلى 200 يوما والجميع يعلم ذلك قبل بداية البطولة، ولن تكون هناك تأجيلات خاصة بالبطولة".