/657308/مصرع-عجوز-صدمته-سيارة-على-طريق-الدائري-بالمحلة

شهد طريق الدائري أمام موقف الزراعة بالمحلة في محافظة الغربية، اليوم الخميس، وفاة شخص بعد أن صدمته سيارة ميكروباص، وأدى الحادث لوفاة الشخص في الحال.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شخص صدمته سيارة على طريق الدائري أمام موقف الزراعة بالمحلة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إشارة من شرطة النجدة، بورود بلاغ من مستشفى المحلة العام بوصول «محمود. ا. ع» 68 سنة، ومقيم بمدينة المحلة جثة هامدة ادعاء حادث.

المباحث الجنائية

وعلى الفور انتقلت المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة، وأتضح أن سبب الحادث سيارة ميكروباص صدمت شخص في العقد السابع من العمر خلال عبورة الطريق الدائري أمام موقف الزراعة بالمحلة وأدى الحادث لوفاة الشخص في الحال وتم التحفظ على السيارة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وفي سياق أخر شهد طريق إيتاي البارود، نكلا العنب بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عامًا، وإصابة آخر بجروح وكسور متفرقة بجميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم سيارة تومناية وموتوسيكل، وعلى الفور تم نقل الجثة إلي مستشفى إيتاى البارود تحت تصرف النيابة العامة والمصاب لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إشارة من مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول شاب إلى مستشفى إيتاى البارود جثة هامدة وآخر مصاب بكدمات متفرقة بجميع أنحاء الجسم ادعاء وقوع حادث تصادم.

الأجهزة الأمنية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالأنتقال والفحص أتضح وقوع حادث تصادم بين سيارة تمناية، ودراجة نارية مما نتج عنه مصرع «محمد أشرف محمد حسين عبدالعزيز»، من قرية ظهر التمساح، 20 سنة، وتم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى إيتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، وإصابة «منصور أحمد»، 21 سنة، بكسور متفرقة وتم نقله إلي مستشفى إيتاي البارود العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.