/657310/بسلاح-أبيض--القبض-على-عاطل-قتل-زوجة-شقيقته-في-سوهاج

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة إحدى السيدات بسوهاج وضبط مرتكب الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على عاطل قتل زوجة شقيقته بسوهاج

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مركز شرطة سوهاج بمديرية أمن سوهاج من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بأنه عقب عودته من عمله عثر على جُثة زوجته بالمنزل وبها طعنات متفرقة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق زوجها «عاطل، مقيم بذات الناحية».

خلافات عائلية

وبعد تقنين كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وباستهدافه أمكن ضبطه وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة نظراً لوجود خلافات عائلية بينهم ولدى قيامه بمعاتبتها حدثت بينهما مشادة كلامية وقامت المجني عليها بالتعدي عليه بالسب فقام بالاعتداء عليها مستخدماً سلاح أبيض «سكين» حصل عليه من المطبخ، مما أدى إلى وفاتها.

وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

في سياق أخر شهدت مدينة بنها محافظة القليوبية، مقتل ربة منزل علي يد زوجها، بعدة طعنات في رقبتها، خلال مشاجرة بينهما بسبب مصروف البيت وتركه العمل وعدم البحث عن عمل آخر.

وبالفحص والتحريات اتضح أن المجنى عليها حاولت التعدي عليه بسكين فأصابته بإصابات خفيفة فخطف منها السكين وأصابها في الرقبة، وتم نقلها الي المستشفى حالة خطرة، كما طلبت نيابة بنها تحريات المباحث حول الواقعة والإستعلام عن حالة الزوجة لسؤالها.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور قسم شرطة ثان وانتقل المقدم أمير الكومي رئيس مباحث قسم ثان بنها، وتبين من المعاينة والفحص أن الزوج يدعى «ت.ص.أ»، والزوجة تدعى« ا.ع»، حدثت بينهما مشاجرة بسبب مصروف البيت وعدم عمل الزوج الذي فصل مؤخرا من عمله.

وعلى إثر ذلك قامت الزوجة بالتعدي على الزوج بسلاح ابيض « سكين»، فاستشاط غيظا وأمسك السكين من يدها وقام بطعنها في رقبتها ونقلت على إثرها في حالة خطرة للعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، وتم القبض على الزوج وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.