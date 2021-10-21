/657312/سبب-وفاة-الفنان-اللبناني-بيار-جامجيان-بطل-مسلسل-الهيبة

توفي صباح اليوم الفنان اللبناني بيار جامجيان الشهير بلقب «بيارو»، عن عمر ناهز الـ72 عامًا، وهو أحد الأبطال المشاركين في أكثر من جزء من مسلسل «الهيبة» الشهير بطولة الفنان تيم حسن والفنانة نادين نسيب نجيم.

دوت الخليج يكشف سبب وفاة الفنان اللبناني بيار جامجيان

وفاة اللبناني بيار جامجيان

كشف تليفزيون الجديد أن سبب وفاة الممثل بيار جامجيان هو امتلاء رئتيه بالمياه، مما أدى إلى تأزم حالته ووفاته، وذلك بعد نقله في ساعات متأخرة من ليلة أمس إلى مستشفى الروم حتى رحل عن عالمنا صباح اليوم بعد مسيرة فنية طويلة.

نجوم الفن اللباني ينعون بيار جامجيان

وقام عدد من الفنانين بتقديم التعزية في وفاة الفنان بيار جامجيان، كان من بينهم الممثل اللبناني عبدو شاهين، الذي شارك صورة تجمعه بالراحل عبر حسابه على «تويتر»، وكتب عليها: «بيار جماجيان يا ضحكة سما لروحك السلام».

وقدمت الفنانة اللبنانية ماجي بو غصن نعي للفنان الراحل، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات «تويتر»: «فنان كبير وتاريخ طويل وصديق غالي كتير، خبر رحيلك بيوجَع القلب وبيحزّن كتير، رح اشتقلك يا صديقي المهضوم والمحبّ، رح نشتقلك كلنا، نفسك بالسما بيارو».

كما نشرت مقدمة البرامج والممثلة إيميه الصباح صور لبيارو عبر «تويتر»، وعلقت عليها قائلة: «كنّا صغار وكنّا نحضرك ونحبّك، وصرنا كبار وضلّينا نحضرك ونحبّك، رح نضل نتذكّرك بالخير، وببسمة، الله يرحمك بيارجماجيان».

آخر أعمال بيار جامجيان الدرامية

ويعد مسلسل «الهيبة»، آخر أعمال بيار جامجيان، كما شارك في غيره من المسلسلات الشهيرة، منها الغالبون، قيامة البنادق، وغيرها من المسلسلات، إضافة إلى مشاركته في عدد من الأعمال الكوميدية، منها المعلمة والأستاذ، إبراهيم أفندي، وغيرها من الأعمال الشهيرة.

جدير بالذكر أن بيار جامجيان هو ممثل لبناني ولد منطقة جل الديب، و بدأ حياته الفنية مع الرحابنة وقدم أعمالًا خاصة لاقت نجاح كبير لا سيما في شخصية “بيارو” وفي خلال مسيرته قدم الكثير في المسرح والسينما والتلفزيون.