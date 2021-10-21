/657313/استقرار-أسعار-الذهب-اليوم-وعيار-21-بـ-776-جنيه

أسعار الذهب اليوم، يسعى الكثير من المواطنين التعرف على ثمن الكثير من الأصناف من الذهب خاصة عيار 21 والذى يعد الأكثر تداولًا ومبيعًا.

دوت الخليج

أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية

وشهدت أسعار الذهب اليوم الخميس، ارتفاع نسبي فى بداية التداولات فى البورصة، وذلك على إثر الارتفاع العالمي للذهب بنسبة 0.10%، وأيضًا لتراجع الدولار.

وفى مصر حقق سعر الذهب أيضًا استقرار نسبي، حيث استمر عيار 21 والذى يعد الأكثر انتشارًا وتداولًا عند مبلغ محدد وهو 776 جنيهًا.

سعر عيار 24

وبالنسبة لعيار الذهب 24 فى مصر فإنه شعبة الذهب قد أكدت أن محال الصاغة 0.10%، تتراوح فيه الأسعار بالنسبة لعيار 24 ما بين 886 إلى 888 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنى دول الخليج .

وبالنسبة لأسعار الذهب عيار 18 فإنه يتراوح ما بين 664 إلى 666 جنيه، وهو من الأنواع الذى يزيد الإقبال عليها فى القاهرة والإسكندرية.

كما أن سعر الجنيه الذهب يتراوح ما بين 6200 إلى 6216 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.