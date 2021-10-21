/657314/رجال-يد-الأهلي-يواجه-الطيران-في-بطولة-الدوري

يلتقي فريق كرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الخميس مع فريق الطيران ، في إطار منافسات بطولة الدوري، من المقرر أن تنطلق المباراة في السابعة مساء، على صالة الإنتاج الحربي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت تدريبات «رجال يد الأهلي» الأخيرة عودة عمر خالد كاستيلو، لاعب الفريق للمشاركة بشكل جماعي بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، ليعلن جاهزيته للعودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

واجتاز كاستيلو برنامج العلاج الطبيعي الذي خضع له منذ تعرضه للإصابة بمزق في العضلة الضامة، حيث خضع لفحص طبي أخير قبل أن يعود إلى التدريبات بصورة طبيعية.

وكانت مباريات «رجال يد الأهلي» الأخيرة قد شهدت عودة محسن رمضان بعد تعافيه من الإصابة بشرخ في الكوع خلال مشاركته في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية التي أقيمت في المغرب وتوج الأهلي بلقبها.

أستطاع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك التتويج ببطولة السوبر الإفريقي بعد الفوز على نظيره الأهلي ٢٨-٢٧ في المباراة القوية الذي جمع الفريقين بصالة حسن مصطفى المغطاة بالسادس من أكتوبر ببطولة السوبر الأفريقي.

وحاول الزمالك السيطرة على مجريات اللعب وتألق نجومه أحمد الأحمر وحسن قداح وسيف الدرع وتصبح النتيجة ٨-٧ لصالح الأهلي مع منتصف الشوط الأول.

ومع الدقيقة ٢٠ طالب الإسباني أوليفر روي المدير الفني للفريق وقت مستقطع لتصحيح بعض الأخطاء و يستمر فارق الهدف لتكون النتيجة ١٠-٩ لصالح الأهلي.

وتألق نجوم الزمالك محمود فلفل في حراسة المرمى ويحيى الدرع وحسن قداح ليتقدم الزمالك ١٢-١١ ويطالب معه النادي الأهلي الوقت المستقطع.

ويستمر الحماس في المباراة وتألق الطيار حارس الأهلي ولاعبه المحترف هرنانديز ليعود التعادل بين الفريقين ١٣-١٣ فيما حصل سيف الدرع لاعب الزمالك على البطاقة الحمراء من طاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة المباراة.

وتأثر الزمالك بالنقص العددي واستمر تميز الحارس الطيار لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي ١٦-١٤.

وتستمر الإثارة مع بداية الشوط الثاني بهدف هنا وهناك وسط تألق يحيى الدرع وعمر بكار من الزمالك وهرنانديز وأحمد عادل من الأهلي لتصل النتيجة لتقدم الأهلي ١٩-١٨.

ويتألق فلفل في حراسة المرمى ويستمر تميز بكار من الجانب الأيسر للزمالك ليتعادل الفريقان ٢٢-٢٢ مع منتصف الشوط.