زلزالين في أسبوع.. مصر تسجل هزة أرضية بقوة 3.9 ريختر

/657315/زلزالين-في-أسبوع-مصر-تسجل-هزة-أرضية-بقوة-39-ريختر

رصد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، زلزال اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، خيث بلغت قوته 3.9 على من مقياس ريختر.

دوت الخليج

وافادت معلومات أن مصدره نفس مركز زلزال الثلاثاء الماضى، وشدد المركز على أن مصر لم تدخل حزام الزلازل بالمنطقة. جدير بالذكر أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، قد سجلت أول امس الثلاثاء الماضى19/10/2021 هزة أرضية شرق كريت (علي بعد 390 كم شمال اسكندرية ).

مصر تسجل هزة أرضية بقوة 3.9 ريختر

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، برئاسة الدكتور جاد القاضى، أن الهزة الأرضية بياناتها كالتالى، القوة: 6.2 درجة على مقياس ريختر خط العرض : 34.59 شمالا خط الطول: 28.59 شرقا العمق : 31.56 كم، وقد ورد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع إى خسائر فى الأرواح والممتلكات. وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.