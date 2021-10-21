محافظة الجيزة:محتاجين عمال نظافة والراتب 4آلاف و500جنيه والتقديم بالبطاقة فقط

/657316/محافظة-الجيزةمحتاجين-عمال-نظافة-والراتب-4آلاف-و500جنيه-والتقديم-بالبطاقة-فقط

أعلنت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة، عن حاجتها الى عمال نظافة للعمل بقطاعات النظافة المختلفة في أعمال الكنس وخلافه لمدة ٨ ساعات فقط علي مدار اليوم بأجر يومي وقدرة ١٥٠ جنية.

الهيئة العامة للنظافة بالجيزة

وأشارت الهسئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، إلى أنه على من يرغب في التعاقد التقدم إلى مقر الهيئة بالعنوان ( بين السرايات الدقي الجيزة)، بالمستندات اللازمه للتعاقد(صورة بطاقة الرقم القومي - شهادة تأدية الخدمة العسكرية)، علي ان يكون التقديم اعتبارا من تاريخه وعلى مدار الاسبوعين بمقر الهيئة في بين السرايات بالاتفاق المباشر مع العلم ان العمل مستمر أيام العطلات.

هذا وأعلنت محافظة الجيزة انه في اطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الانفاق بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فانه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية ضمن تسليم عدد (٦) محطات مترو انفاق بالخط الرابع بشارع الاهرام حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة مايقرب من (۳۷۰م) وبعرض مايقرب من (۱۸م) .

وتشير محافظة الجيزة بان الامر سوف يستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية في الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط إبتداء من ١٢ صباح يوم الخميس الموافق ٢١ /١٠ /٢٠٢١ وحتى انتهاء الأعمال .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء الهرم والطالبية ومديرية الطرق بالمتابعه الميدانية وإزالة اي معوقات لتسهيل الأعمال علي الشركة المنفذة مشيراً انه وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة تم تجهيز التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل علي المواطنين وحركة المركبات.