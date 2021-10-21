/657317/محافظ-البحيرة-التزام-المحافظة-بتنفيذ-وتطبيق-قرارات-مجلس-الوزراء

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدميه بالمحافظة ورؤساء مجالس إدارات الشركات ورؤساء الهيئات والمديرين التنفيذين لمشروعات المحافظة بضرورة الإلتزام بما يلي منع دخول العاملين بتلك الجهات إلى مقار عملهم إلا بعد التأكد من حصولهم على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، أو تقديم شهادة في بداية أيام العمل من كل أسبوع بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءا من ۲۰۲۱/۱۱/۱۵ ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

كما يحظر دخول المواطنين إلى مقار الجهات الإدارية والمصالح والأجهزة الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات والأجهزة إلا بعد التأكد من حصولهم على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض والتي تصدر من الجهة الإدارية المختصة، أو تقديم شهادة بسلبية نتيجة تحليل PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام وذلك بدءا من ۳۰۲۱/۱۲/۱.

محافظ البحيرة: التزام المحافظة بتنفيذ وتطبيق قرارات مجلس الوزراء

يسمح بفتح دورات المياة بكافة دور العبادة قبل أداء الصلوات على أن يتم غلقها عقب إنتهاء الصلاة وذلك وفقا للضوابط التي تقررها وزارة الأوقاف والسلطات الدينية القائمة عليها بحسب الأحوال مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية التي تقررها السلطات المختصة.

على أن يستمر العمل بكافة الضوابط والإجراءات الإحترازية والتدابير الصحية ونسب التواجد أو الإشغال الواردة في قرارات رئيس مجلس الوزراء.