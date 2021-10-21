/657322/رجال-سلة-الأهلي-يواجه-طنطا-في-دوري-المرتبط

يستضيف الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، فريق طنطا في دوري المرتبط للمحترفين، اليوم الخميس في إطار مباريات الدورة المجمعة الثانية من البطولة.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، فيما تقام مباراة فريق المرتبط «18سنة» مع طنطا على صالة الشهداء بالنادي في الرابعة عصر اليوم.

وحقق «رجال سلة الأهلي» الفوز أمس على الطيران بنتيجة ٩٧-٥٥، فيما حقق فريق شباب المرتبط ١٨ سنة الفوز على فريق الطيران بنتيجة ٧٩-٣٩ في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على صالة الشهداء.

وكان رجال سلة الاهلي قد قدم مباريات قوية للغاية في الدورة المجمعة الأولى التي أقيمت في الإسكندرية ، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65 ، وعلى طنطا بنتيجة 77-52 ،وعلى الطيران بنتيجة 78-49 ، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29 ، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

أعرب الإسباني أوجستي بوش، المدير الفني الجديد لفريق «رجال سلة الأهلي» عن سعادته بتوقيع عقود تدريب الفريق، وبالعمل داخل نادي كبير بحجم وشعبية النادي الأهلي، وهو ما لمسه منذ اللحظات الأولى لدخوله مقر النادي بالجزيرة ظهر اليوم.

وأوضح أن المفاوضات مع الأهلي انتهت سريعا، نظرا للتفاهم والتقارب في وجهات النظر، وتطلعه للتعاون مع منظومة العمل داخل النادي الأهلي والتي تساعد على النجاح وتهيئ المناخ للعمل بقوة لتحقيق طموحات الجميع في الفترة القادمة.

أوجستي بوش

وقال أوجستي: “سعيد للغاية بالدعم الكبير الذي لمسته من مجلس إدارة النادي الأهلي في مرحلة المفاوضات، بجانب الدعم الجماهيري الكبير الذي يعد من الأسباب الرئيسية في قبولي عرض تولي قيادة «رجال سلة الأهلي» لأنه فريق كبير وقادر على المنافسة والتتويج بكل البطولات”.

وتابع:” أنه سيبدأ العمل سريعا مع جهازه المعاون استعدادا للموسم الجديد، بحثا عن انطلاقة قوية تستهدف المنافسة والعمل بقوة على الفوز بكل البطولات”.