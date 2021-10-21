وزير الخارجية يشارك فى مؤتمر دعم استقرار ⁧‫ليبيا‬⁩ بطرابلس

جدة - نرمين السيد - وأكد شكرى فى كلمته على رؤية ⁧‫مصر‬⁩ القائمة على ضرورة الدفع قُدمًا بتسوية سياسية شاملة فى ليبيا تُرسخ للاستقرار الذى ينشده الشعب الليبى الشقيق. والتقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، برئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، وذلك فى مستهل زيارة الوزير شكرى للعاصمة الليبية طرابلس للمشاركة فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا. وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تطرق إلى آخر مستجدات الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الوزير شكرى على ما توليه مصر من حرص بالغ لدعم الشقيقة ليبيا فى إطار العلاقات الثنائية أو عبر تعزيز مختلف المساعى التى من شأنها أن تفضى إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة، وتنفيذ كافة مقررات خارطة الطريق التى أقرها الليبيون، وخروج جميع القوات الأجنبية العسكرية والمسلحة من ليبيا بما يلبى تطلعاتهم للانطلاق إلى مستقبل أفضل، ويسهم فى استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وسيادتها.

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