«حصاد  أسبوع المولد النبوى بالبرلمان»..«محاكمة ظل هانى أبو ريدة» و«إقرار عقوبات التنمر على ذوى الإعاقة»..الأعضاء يقرون 6إتفاقيات دولية لدعم التعليم والمرأة وريادة الأعمال«فيديو وصور»

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يرصد موقع دوت الخليج حصاد الأسبوع الثانى من دور الانعقاد الثانى بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، والذى شهد محاكمة فى مخالفات «ظل هانى أبو ريدة»من خلال لجنة الشباب والرياضة، وإقرار قانون مد المدة المقررة لدعوة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية حتى نهاية العام الجارى، حيث تمت مناقشته بلجنة الشباب أيضا وإقراراه نهائيا بالجلسة العامة، كما تمت الموافقة نهائية على مشروع قانون النائب محمد السلاب بتغليظ عقوبة التنمر على ذوى الاحتياجات الخاصة، مع مشروع قانون بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للطيران بقرض من البنوك بواقع 5مليار جنيه.

دوت الخليج

أيضا تضمن الأسبوع الثانى مناقشات موسعة لمشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية، وتمت الموافقة عليه مبدئيا وتأجيل المادة 17منه لحين التوافق بشأنها مع الحكومة حتى لا تتضارب مع قانون صندوق مصر السيادى، فيما تم إقرار عدد من الإتفاقيات الصادرة بقرار من رئيس الجمهورية وتستهدف بشكل مباشر دعم المرأة والتعليم وريادة الأعمال وغيرها من الملفات التى تعمل فى إطارها الدولة المصرية بشكل فعال خلال الفترة الأخيرة.

جلسة السبت شهدت افتتاحها من جانب المستشار أحمد سعد الدين، نظرا لمشاركة المستشار حنفى جبالى فى احتفالية المولد النبوى الشريف، حيث كانت الجلسة مخصصة لمناقشة مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات القومية، فيما حضر جبالى فى منتصف الجلسة وواصل إدارته هو لها بدلا من المستشار أحمد سعد.

المسئولية الطبية

الجلسة شهدت فى بداية إحالات من النائب أيمن أبو العلا، بشأن قانون المسئولية الطبية، والنائب محمود حسين بشأن مد مدة توجيه الدعوة للجمعيات العمومية للهيئات الرياضة، بجانب عدد من التشريعات ذات الصلة بوزارة البترول والتى من شأنها تتطلب موافقة البرلمان بشأن أعمال الحفر.

مشاركة القطاع الخاص

قطاع كبير من النواب تحدث من حيث المبدأ بشأن مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص مؤكدين على أن القطاع الخاص عمود من أعمدة التنمية وهو الأمل الوحيد فى زيادة فرص العمل كما أنه يوجد نماذج ناجحة فى مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات البينة الأساسية ويوجد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم وهى محطة بنبان للطاقة الشمسية من أهم وأكبر المشروعات الكهربائية التى تم تنفيذها فى العالم خلال السنوات الأخيرة، حيث يعد أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، بقدرة 1465، وتم إنشاؤه بالشراكة مع القطاع الخاص وخبرات دولية، ليطلق عليه لقب عاصمة العالم للطاقة الشمسية، وهذا المشروع تم بمساهمة القطاع الخاص.

الإسناد المباشر

شهدت الجلسة تحفظ بعض النواب على استحداث أسلوب التعاقد المباشر، موضحين أن ذلك قد يخل بمبدأ المنافسة، وهو ما رد عليه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مؤكدا أن التطبيق العملى على الأرض كشف عن وجود بعض المشروعات التى تحتاج إلى سرعة التعاقجد وإنهاء الإجراءات، لافتا إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت خير دليل على ذلك، قائلا :"لم يكن هناك وقت للإجراءات للحصول على الخدمة، ووجود التعاقد المباشر يحل مشكلات عملية".

تأجيل المادة 17بسبب صندوق مصر السيادى

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بإعداد صياغة متكاملة للمادة 17 من تعديلات قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، على أن يتم مناقشتها في جلسة برلمانية لاحقة إلا أنه حتى رفع أعمال الجلسات لـ31 من أكتوبر الجارى لم يتم حسم الأمر غدا الإثنين.

لجان البرلمان يوم السبت

ناقشت لجنة الإعلام مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاع الإعلام خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وشدد أعضاء اللجنة على التأكيد على أهمية دعم ومساندة الإعلام الرسمي للدولة المصرية باعتبارهما السلاح الأقوى في مواجهة الإعلام المضاد والموجه وضرورة الاهتمام بأوضاع ماسبيرو (الهيئة الوطنية للإعلام) فيما يتعلق بأوضاع العاملين من حيث الأعداد ومن حيث المحتوى والمضمون الإعلامي.

لجنة الصناعة وافقت على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة شلاتين للثروة المعدنية، وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له، واستغلالها في عدة مناطق بالجمهورية.

لجنة الإتصالات وافقت علي مشروع قانون” تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" نهائيا خلال اجتماعها اليوم الاحد ومن المقرر ان يدرج تقرير اللجنة النهائي بشأن مشروع القانون في اقرب جلسة عامة لمناقشته واقراره يهدف القانون إلى العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات وتضمن مشروع القانون نحو 4 فصول، الأول منها يضم تعريفات وأهداف القانون، إذ تطرق إلى تعريف ماهية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات (الأمن السيبراني)، وكذلك الهوية الرقمية، والسجل الرقمي، وخدمات التعهيد.

الشئون الإفريقية تضمنت استعراض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خطة الوزارة في الشأن الإفريقي، ودورها تجاه الدول الإفريقية، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب شريف الجبلي.

جلسة الأحد والإذن لوزير المالية

مع انطلاقة أعمال الجلسة العامة، تقدم المستشار الدكتور حنفى جبالى بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، مع استكمال أعمال المناقشات الخاص بالإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للطيران فى قرض من البنوك بـ5مليار جنيه، حيث تضمنت المناقشات انتقادات حادة للشركة فى ضوء الخسائر التى تتم من جانبها عدد من النواب، أكدوا أن أزمة كورونا زادت من أزمة شركة مصر للطيران، مشيرين إلى ضرورة دعم شركة مصر للطيران، مع مراعاة توضيح أوجه الأنفاق التي تتبعها الشركة في ظل الحصول على قروض للتطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة وتستعيد مكانتها.

وأعلن النائب إيهاب رمزي رفضه منح شركة مصر للطيران قرض جديد مدعوم من البنك المركزي، قائلًا إن هناك تصريحات على لسان المسئولين بشركة مصر للطيران أن خسائر الشركة تصل إلى مليار جنيه شهريًا، فهل من المعقول الاستمرار في أقراضها، متابعًا: «أقرضها أزاي وهي بتخسر» وقالت النائبة مها عبد الناصر، إنه لا شك أن الجميع يسعى لدعم شركة مصر للطيران ونحتاج أرقام واضحة بخصوص أوجه الأنفاق القروض.

ومع مناقشات وانتقادات كبيرة وافق المجلس نهائيا، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون، بشأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك، فيما قال أحمد عارف مستشار وزير الطيران أن شركة مصر للطيران تعرضت لخسائر بسبب ثورتى 25 يناير و30 يونيو وجائحة كورونا، مضيفا: عقب الثورتين توقفت الحركة الجوية وكان لهما أثر سلبى والطائرة تحتاج إلى تكاليف ثابتة وهى على الأرض وتابع قائلا:"هناك كثير من الخطوط الجوية فى دول العالم خرجت من السوق وكان آخرها خروج الخطوط الجوية الايطالية لافتا إلى أن الحكومة المصرية والقيادة السياسية كانت مساندة لمصر للطيران فى أزماتها خلال الثورتين وجائحة كورونا مؤكدا لدينا خطة طموحة ومصداقية لتسديد ديوننا.

إفريقيا وتنسيقية شباب الأحزاب

وجه رئيس مجلس النواب التهنئة للنائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد فوزها بمنصب نائب رئيس لجنة المرأة بالاتحاد البرلماني الإفريقي، وهو ماردت عليه أبوشقرة باعتبار الفوز تتويجا لجهود الدولة المصرية في الانطلاق نحو القارة.

قرض بمليار و776مليون يورو من فرنسا لصالح مصر

بهذه الجلسة شهدت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 364 لسنة 2021، بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 12/6/2021 ويهدف الاتفاق إلى اتخاذ إجراءات تعاون بين الطرفين المصرى والفرنسى من أجل تحديد وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية فى جمهورية مصر العربية فى مجال النقل بالسكك الحديدية، والنقل الحضرى، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلا عن تطوير هذه المشاريع لتسهيل نقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى التطوير المهنى للعمالة الماهرة وغير الماهرة، وذلك بقروض يبلغ إجماليها نحو مليار و764 مليون يورو.

لجان البرلمان الاثنين

لجنة الإعلام ناقشت مشروعين بتعديل قانوني نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ونقابة التشكيليين المقدمين من الحكومة، وذلك في ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم القوى الناعمة في مصر، وذلك بحضور الفنان أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، وهانى شاكر نقيب المهن الموسيقية.

المناقشات تضم مشروع بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1976 والخاص بنقابة التشكيلين، بهدف مساهمة النقابة في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه في المادة (76) من الدستور ويتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، 4 مواد بخلاف مادة النشر، وتشمل زيادة رسم القيد في السجل الخاص بالفنانين التشكيليين الاستشاريين ليصبح مبلغ 5 الآف جنيه، ويزيد سنويًا بنسبة 5% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز مثلي الرسم، بدلا من مبلغ لا يجاوز 50 جنيهًا، كونه لا يتناسب في الوقت الراهن مع الخدمات المقدمة من النقابة.

كما تضمنت التعديلات المادة 39 من القانون الحالي لنقابة التشكيلين، لزيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها في ضوء المتغيرات الاقتصادية، إما بزيادة بعض القيم المالية الحالية، أو استحداث بعض الموارد الجديدة مشروع بتعديل قانون بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

لجنة الشباب والرياضة

شهدت اللجنة اجتماع عاصف وساخن ضد اتحاد كرة القدم، انتهى بعد 4 ساعات متواصلة من الانعقاد مهلة للمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد كرة القدم، للرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، والتي تشير لوجود مخالفات مالية وإدارية في اتحاد الكرة.وأشارت إلى أنه حال ثبوت الاتهامات تحال جميع المخالفات المثبتة في مستندات للنيابة العامة للتحقيق فيها، قائلا: «المعلومات والأرقام جاءت من أجهزة الدولة الرقابية، وغير مقبول أن يجرى التشكيك فيها».

عقوبات التنمر

بجلسة الثلاثاء وافق المجلس نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من 60 برلمانيا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

5إتفاقيات دولية

وافق المجلس على 5 اتفاقيات دولية لدعم التأمين الصحى الشامل والمساواة فى نظام الحماية الاجتماعية وتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء، حيث تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15/2/2021.

أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المُبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع فى القاهرة بتاريخ 13/6/ 2021 يهدف البرنامج الثانى لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية إلى دعم نظام التأمين الصحى الشامل المصرى، ودعم المساواة فى نظام الحماية الاجتماعية فى مصر عن طريق ضمان الوصول العادل إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة من خلال دعم تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل، ودعم الاستدامة المالية بنظام التأمين الصحى الشامل ووفقا للاتفاق تتيح الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلا ائتمانيا بحد أقصى قدره 150 مليون يورو لتطوير الحماية الاجتماعية والصحية.

أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/3/31 ويهدف مشروع إلى دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصرالمشروع إلى إمداد النساء والفتيات في عمر المراهقة بمفاهيم واضحة عن حقوقهن الاقتصادية وآليات تنمية الاقتصاديات الذاتية، وكذا زيادة قدرتهن على اتخاذ خيارات فعالة ويستفيد من المشروع بشكل مباشر عدد 3100 سيدة (في عمر 19 سنة فأكثر) وعدد ۱۹۰۰مراهقات (تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 18 سنة وهناك عدد من النتائج الايجابية للاتفاق منها بناء بيئة اجتماعية داعمة وبيئة مؤسسية داعمة للنساء والفتيات المراهقات، بما يضمن مشاركتهن وقيادتهن في هذه المستويات وتحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات في الجيزة بشأن مشاركتهن الاقتصادية وزيادة الابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة، وكذا فيما يخص النساء والفتيات المراهقات في الوظائف في محافظة الجيزة كما يؤدى مشروع الاتفاق الى تحسين استجابة أصحاب العمل في محافظة الجيزة فيما يتعلق بمراعاة الحقوق الاقتصادية والعمل اللائق للمرأة.

أيضا قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بشأن توفير مقر، وأيضا قرار رقم (325) لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021ويهدف الاتفاق الى تقديم الدعم المالى للحكومة المصرية لاعادة تاسيس الجامعة الفرنسية التى تم انشاؤها فى عام 2002 والتى تتكون حاليا من كليات الادارة والهندسة واللغات التطبيقية.

إغماء النائب خالد أبو نحول

طمأن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس على الحالة الصحية للنائب خالد ابو نحول بعدما أصيب النائب بالإغماء خلال الجلسة العامة اليوم، قائلا:" فى صحة جيدة ومتواجد حاليا في القصر العيني الفرنساوى لاستكمال تلقى العلاج" حيث أصيب النائب خالد أبو نحول بهبوط حاد وارتفاع الضغط، بالجلسة العامة

بلجنة الرياضةقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن جلسة محاسبة اتحاد الكرة التي عقدتها اللجنة أمس، لاقت استحسان عدد كبير من المواطنين، وأعضاء البرلمان مؤكدا أن اللجنة مستمرة في مناقشات جميع الاتحادات الرياضية في خطة عملها حتي تحقق آمال وتطلعات الجماهير المصرية، في كافة الألعاب الرياضية وأشار إلي أن عدد من المواطنين عبروا عن سعادتهم من الجلسة التي تم عقدها بحضور رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة اتحاد الكرة، مما يعكس أن الرياضة المصرية تمثل أهمية كبيرة للمواطن المصري الذي يهتم بكافة الأمور المتعلقة بها.