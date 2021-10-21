/657318/رئيس-مياه-القناة-تطبيق-منظومة-الكلور-الغاز-في-مجمع-محطات-أبوسلطان-البلد

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، علي تطبيق عملية منظومة الكلور الغاز في مجمع محطات مياه الشرب ابوسلطان البلد والتي تضم ثلاثة محطات بسعة تصميمية 90 لتر ، وذلك بعد الاستغناء عن منظومة الكلور السائل بشكل نهائي، من أجل تقديم كوب ماء نظيف وخدمات أفضل ومتميزة للمواطنين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

رئيس مياه القناة: تطبيق منظومة الكلور الغاز في مجمع محطات أبوسلطان البلد

وتابع اللواء عبد الحميد عصمت، مراحل الاختبارات البيولوجية والبكتريولوجية الخاصة بالمياه بمجمع محطات مياه الشرب ابوسلطان البلد، ومراقبة جميع عينات المياه ضمانًا لضبط الجودة المعملية، كما شاهد مراحل أخذ عينات من المياه وتحليلها معمليًا وفحص العينات ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، كما شاهد مراحل دورة المياه داخل المحطات من المآخذ وحتى ضخها بالشبكات، حيث أن مجمع محطات مياه الشرب بأبوسلطان يخدم أكثر من 13 تابع منهم، ابوسلطان البلد، والمستعمرة، والدريسة، والمنياوي، والداودية، وعدد من المناطق المجاورة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم أخذ عينات عشوائية من مياه الشرب، من المنازل، ودور العبادة، والمقاهي، والشبكات من مختلف المناطق، في محافظات القناة الثلاثة " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، لعمل التحليل المطلوبة لها " الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا على مدار لـ24 ساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرار لتنفيذ لخطة الشركة التى تستهدف تقديم خدمات متميزة.

وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.