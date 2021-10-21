«حفرة عميقة داخل المنزل»..وفاة عامل أثناء التنقيب عن الآثار في الموسكي

/657320/حفرة-عميقة-داخل-المنزلوفاة-عامل-أثناء-التنقيب-عن-الآثار-في-الموسكي

شهدت منطقة الموسكي، اليوم الخميس، وفاة شاب إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل وفاة شاب إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل في الموسكي

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الموسكي، إخطارا بسقوط شاب داخل حفرة في منزل بدائرة قسم الشرطة ومصرعه، وبالانتقال والفحص أتضح العثور على حفرة عميقة داخل المنزل وتمكنت القوات من انتشال الجثة، واتضح أنها لشخص يدعى «م م ع» في العقد الرابع من عمره.

التنقيب عن الآثار

وأشارت التحريات أنه أثناء قيام المتوفى وبعض الأشخاص بالحفر داخل المنزل للتنقيب عن الآثار، انهارت الحفرة على المتوفي وتمكن باقي المتهمين من الهرب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر شهدت مدينة بنها محافظة القليوبية، مقتل ربة منزل علي يد زوجها، بعدة طعنات في رقبتها، خلال مشاجرة بينهما بسبب مصروف البيت وتركه العمل وعدم البحث عن عمل آخر.

وبالفحص والتحريات اتضح أن المجنى عليها حاولت التعدي عليه بسكين فأصابته بإصابات خفيفة فخطف منها السكين وأصابها في الرقبة، وتم نقلها الي المستشفى حالة خطرة، كما طلبت نيابة بنها تحريات المباحث حول الواقعة والإستعلام عن حالة الزوجة لسؤالها.

تفاصيل الجريمة

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من مأمور قسم شرطة ثان وانتقل المقدم أمير الكومي رئيس مباحث قسم ثان بنها، وتبين من المعاينة والفحص أن الزوج يدعى «ت.ص.أ»، والزوجة تدعى« ا.ع»، حدثت بينهما مشاجرة بسبب مصروف البيت وعدم عمل الزوج الذي فصل مؤخرا من عمله.

وعلى إثر ذلك قامت الزوجة بالتعدي على الزوج بسلاح ابيض « سكين»، فاستشاط غيظا وأمسك السكين من يدها وقام بطعنها في رقبتها ونقلت على إثرها في حالة خطرة للعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي، وتم القبض على الزوج وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.