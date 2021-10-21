/657321/إحباط-محاولة-ترويج-192-طربة-حشيش-وكمية-من-الألعاب-النارية

أحبطت أجهزة الأمن بمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، محاولة ترويج 192 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بمحافظات الإسكندرية ومطروح وأسيوط.

دوت الخليج

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطني – الأمن العام - الأمن المركزي) بالاشتراك مع مديريات أمن (الإسكندرية – مطروح – أسيوط) نشاط (عدة عناصر إجرامية ) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

ونجحت الإدارة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (140 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح

وضبط (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8٫500 كيلو جرام – مبلغ مالي – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح بمحافظة مطروح. وضبط (12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1٫200 كيلو جرام – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة الفتح بأسيوط.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أمام ، أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫635٫000) مليون وستمائة خمسة وثلاثون ألف جنيه تقريبًا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع بالفيوم

وفى سياق آخر، نجحت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة سنورس بمديرية أمن الفيوم والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز في ضبط (سيارة ربع نقل) قيادة (أحد الأشخاص) محملة بعدد (41) كرتونة تحتوي على ألعاب نارية "شماريخ" بإجمالي عدد (10250) قطعة قادمًا من محافظة الفيوم متجهًا لمحافظة القاهرة، وبمواجهة المتهم أقر بحيازته للألعاب النارية بقصد الإتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف التواجد الأمني بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية.