/657325/مثل-ملهم--رامي-جمال-يحتفل-بإطلاق-تمثال-محمد-صلاح-في-متحف-توسو

احتفل المطرب المصري رامي جمال، بإطلاق تمثال لاعب كرة القدم العالمي محمد صلاح في متحف «مدام توسو» بلندن، مشيرًا إلى أنه مثال ملهم لكل الأجيال القادمة.

دوت الخليج يرصد احتفال المطرب رامي جمال بمناسبة إطلاق تمثال محمد صلاح بلندن.

نشر جمال صور الفرعون المصري برفقة التمثال عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، وعلق عليهم قائلًا: "ما شاء الله خير حافظ، محمد صلاح مثل ملهم جدًا لينا ولكل الأجيال القادمة.. الجهد والطموح والثقه في عطاء ربنا والتجارة مع الله مش هتضيع بالعكس".

وتابع: "بقي عندنا أهم سفير لبلدنا في الدنيا أنا بحبه وبحب اللي يحبه وبدعي من ربنا يزيده ويحفظه فخر لأهله ولينا.. صباح الطاقه الايجابية".

رامي جمال يتعرض للهجوم بسبب معايدته لزوجته

على الصعيد الآخر، شن المؤلف المصري أيمن سليم هجومًا واسعًا على المطرب رامي جمال، بسبب رسالته الساخرة لزوجته في عيد ميلادها، مؤكدًا أن معايدته لم تمت للكوميديا بصلة.

رسالة مثيرة من رامي جمال لزوجته في عيد ميلادها

وكان الفنان والمطرب المصري رامي جمال وجه رسالة مثيرة لزوجته تزامنًا مع ذكرى ميلادها في إشارة منه إلى بعض المواقف الطريفة التي دارت بينهم خلال علاقتهما المليئة بالرومانسية.

شارك رامي جمال الجمهور بمجموعة صور نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “ يارب أنت عارف إني اتجوزتها وهي عيد ميلادها ذكرى الزلزال القوي اللي جه مصر، والنهاردة عيد ميلادك برق ورعد وحاجة فلة.. كده عرفت أنا ليه لما غنيت سقف كورونا غزت العالم”.

وتابع حديثه: “ الحمد لله إننا مخلفناش، لأني واثق إن ابننا كان أكيد هيبقى المسيخ الدجال، نهاية العالم هتبقي بدايتها من بيتنا، كل سنة وأنت أول وآخر وأحلي وأرخم حاجة في حياتي، بفكر أطلقك علشان آخذ الدريسينج والحق يرجع لأصحابه”.

زوجة رامي جمال ترد على منتقدي معايدة عيد ميلادها

وسرعان ما أعربت ناريمان زوجة رامي جمال عن غضبها من الجمهور الذي تداول معايدة زوجها في يوم ميلادها بالسخرية والإنتقادات اللاذعة، واصفة إياهم بالسخفاء.

أعادت ناريمان منشور رامي جمال عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها منتقدة الجمهور: “بحبك و كل عيد جواز وانت طيب وجمبى و هزارك على قلبى زى العسل والناس اللى مش بتفهم يعنى ايه هزااااااار وكلام انا اللى كتباه وخدوا البوست وعملوا قصه وحوار وادوا نفسهم حق يتكلموا ف حاجة تخصنى انا بصراحة انتوا اللى سخفة وفاضيين وطريقة هزارى انا ورامى دى وراخمتنا على بعض اكتر حاجة بحبها ف علاقتنا”.

ناريمان تهاجم الجمهور بسبب رامي جمال

وتابعت ناريمان، قائلة: “مش فاهمة بجد الناس وصل بيها الحال ازاى انها متقدرش تفهم يعنى ايه تهربج وهزار وانا عن نفسى ضحكت لما شوفت البوست فا اظن مفيش اى حد ليه حق يغلط ويتكلم ف حاجة هوا مش طرف فيها انتوا اللى ضايقتونى الحقيقة يوم عيد ميلادى مش هوا مش لاقية حاجة اقولها الحقيقة”.

رامي جمال يعتذر لزوجته

وسرعان ما وجه المطرب المصري رامي جمال رسالة اعتذار لزوجته، بعدما اُنتقد من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب معايدته لها بكلام ساخر بمناسبة عيد ميلادها.