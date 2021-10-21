الأهلي يحتفل بالمولد النبوي بـ«أوبريت الليلة الكبيرة»

/657327/الأهلي-يحتفل-بالمولد-النبوي-بـأوبريت-الليلة-الكبيرة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقامت اللجنة الثقافية بالتعاون مع اللجنة العليا بوضع ترتيبات الاحتفالية التي تقام في الرابعة عصر اليوم الخميس بمقر النادي بالجزيرة، حيث يقدم مسرح القاهرة للعرائس الأوبريت الخالد الليلة الكبيرة في نسختها الأصلية من تأليف صلاح جاهين وألحان سيد مكاوي، وعرائس ناجى شاكر، وإخراج صلاح السقا.

اعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.

النادي الأهلي

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه تعلم أيضًا الكثير من حسن حمدي على الصعيد الإداري بحكم عمله معه في مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح أن حسن حمدي اعتاد على عدم إعلان رأيه أو موقفه في أي قضية بشكل مباشر، وكان يفكر كثيرًا قبل إبداء رأيه وموقفه في أي قضية.

وأشار إلى أن الأجيال داخل الأهلي تسلم بعضها الراية تباعًا، ويعد هذا أحد شعارات النادي الشهيرة "أجيال بتسلم بعض"، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري، وتذكر كل ما تعلمه في الإدارة من مواقف سابقة بمجرد وصوله إلى مقعد رئيس النادي.