العثور على جثة عجوز سقط من الدور التاسع في مدينة نصر

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تواصل نيابة مدينة نصر، اليوم الخميس، تحقيقاتها في العثور على جثة مسن سقط من الدور التاسع بمنزله في مدينة نصر.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور على جثة مسن سقط من الطابق التاسع بمنزله في مدينة نصر

النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المجني عليه بعد انتهاء الصفة التشريحية للجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، واستدعاء زوجته لسماع أقواله في الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بنطاق الواقعة لمعرفة سبب الوفاة.

شهود العيان

كما استمعت النيابة العامة إلى عدد من شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في العثور على جثمان شخص يدعى «محمد.أ» يبلغ 55 عاما، سقط من الدور التاسع بمنزله الكائن بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

مشاجرة صاخبة

وأشار أحد شهود العيان للواقعة، إنهم سمعوا صوت مشاجرة صاخبة بين المجني عليه وبين زوجته قبل ساعات من حدوث الواقعة، وفوجئوا بصوت ارتطام شيء ما على الأرض، فهرعوا إلى الخارج فوجدوا جثمان المتوفى وسط بركة من الدماء.

وأكد بعض الأشخاص لاحظ زوجته المجني عليه تنزل من شقتها، وتتوجه ناحية الجثمان غير مكترثة بما حدث، والتقطت من جيبه بعض النقود والكروت البنكية، وصعدت مرة أخرى إلى شقتها، فأبلغ الأجهزة الأمنية عن الحادث.

وفي سياق أخر شهدت منطقة الموسكي، وفاة شاب إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الموسكي، إخطارا بسقوط شاب داخل حفرة في منزل بدائرة قسم الشرطة ومصرعه، وبالانتقال والفحص أتضح العثور على حفرة عميقة داخل المنزل وتمكنت القوات من انتشال الجثة، واتضح أنها لشخص يدعى «م م ع» في العقد الرابع من عمره.

التنقيب عن الآثار

وأشارت التحريات أنه أثناء قيام المتوفى وبعض الأشخاص بالحفر داخل المنزل للتنقيب عن الآثار، انهارت الحفرة على المتوفي وتمكن باقي المتهمين من الهرب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.