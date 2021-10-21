/657333/شوبير-يكشف-عن-قائمة-الخطيب-لانتخابات-الأهلي-القادمة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن الأسماء المرشحة ، حول قائمة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي، بالانتخابات المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد شوبير عبر صفحته الرسمية عبر “فيس بوك”، دخول حسام غالي عضو مجلس النواب ولاعب الفريق السابق ضمن القائمة.

وكتب شوبير: “القايمه النهائيه المتوقعه للكابتن محمود الخطيب كالآتي: محمود الخطيب رئيسا / العامري فاروق نائب / خالد مرتجي امين صندوق / العضويه طارق قنديل / دكتور محمد شوقي / محمد الدماطي / دكتور مهند مجدي / محمد الغزاوي / خالد عبد القادر”.

وتابع: “لمفاجأه دخول حسام غالي في القائمة / النائب محمد الجارحي ومي عاطف : خالد الدرندلي سيتقدم بالترشح مستقلا علي منصب امين الصندوق”.

اعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن تقديره الشديد حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، مؤكدًا أنه تشرف بمزاملته في الملاعب وأيضًا خلال العمل في مجلس إدارة الأهلي.

وقال محمود الخطيب خلال كلمته في حفل تكريم حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه تعلم الكثير من حسن حمدي، ويأتي في مقدمة ما تعلمه منه “حب الأهلي”، وكيفية إدارة المواقف الصعبة، بالإضافة إلى التعامل أيضًا مع الانتصارات وكيفية عدم المبالغة في الاحتفال وأن تكون الأمور متوازنة.

النادي الأهلي

وأشار رئيس الأهلي إلى أنه تعلم أيضًا الكثير من حسن حمدي على الصعيد الإداري بحكم عمله معه في مجلس إدارة الأهلي.

وأوضح أن حسن حمدي اعتاد على عدم إعلان رأيه أو موقفه في أي قضية بشكل مباشر، وكان يفكر كثيرًا قبل إبداء رأيه وموقفه في أي قضية.

وأشار إلى أن الأجيال داخل الأهلي تسلم بعضها الراية تباعًا، ويعد هذا أحد شعارات النادي الشهيرة "أجيال بتسلم بعض"، مؤكدًا أنه تعلم الكثير من الكابتن حسن حمدي على الصعيد الإداري، وتذكر كل ما تعلمه في الإدارة من مواقف سابقة بمجرد وصوله إلى مقعد رئيس النادي.