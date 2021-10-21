/657334/3-لانشات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-بكورنيش-النيل-والنيابة-تطلب-التحريات

طالبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الخميس، تحريات الأجهزة الأمنية بشأن إندلاع حريق بمخلفات وهيش بكورنيش النيل بمنطقة القصبجى بدائرة قسم الجيزة، وذلك لبيان السبب وراء اندلاع الحريق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إندلاع حريق بمخلفات وهيش بكورنيش النيل بمنطقة القصبجى بدائرة قسم الجيزة

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تؤكد نشوب حريق بمخلفات وهيش بمنطقة القصبجي بالمنيب جنوب محافظة الجيزة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 لانشات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق أخر أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة، خلال الساعات الأولى صباح اليوم الخميس، شارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة، حتى انتهاء الأعمال لتنفيذ أعمال الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

وقالت الإدارة العامة للمرور - في بيان سابق - إنه في إطار تسليم مواقع محطات الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق بشارع الهرم للهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ المشروع فأنه سوف يتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو المريوطية (كمرحلة أولى) تحديدا بتقاطع شارع الهرم مع طريق المريوطية ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الهرم حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة 370 مترا وعرض 18 مترا.