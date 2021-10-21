/657335/نائبان-من-البرلمان-ضمن-قائمة-الخطيب-بانتخابات-النادى-الأهلى

يخوض النائب حسام غالى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، انتخابات النادى الأهلى، ضمن قائمة كابتن محمود الخطيب، حيث من المنتظر أن يتقدم بأوراق ترشحه وذلك فى تصريحات كشفها الكابتن أحمد شوبير، ليكون غالى النائب البرلمانى الثانى بقائمة الخطيب فى الانتخابات بعد النائب محمد الجارحى.

دوت الخليج وكشف الإعلامى أحمد شوبير عن القائمة المبدئية التي سيخوض بها محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء الحالي، الانتخابات المقبلة حيث العامري فاروق نائب خالد مرتجي امين صندوق والعضويه : طارق قنديل دكتور محمد شوقي محمد الدماطي دكتور مهند مجدي محمد الغزاوي خالد عبد القادر حسام غالي محمد الحارجي مي عاطف. النائب حسام غالى ضمن قائمة كابتن محمود الخطيب ويشغل النائب حام غالى منصب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب منذ بداية دور الانعقاد الثانى، للفصل التشريعيى الثانى فيما يشغل النائب محمد الجارحى منصب بلجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . أيضا منذ بداية الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب

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