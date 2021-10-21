وزير الخارجية يلتقى نظيرته الليبية لبحث جهود التسوية السياسية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك على هامش مشاركته فى مؤتمر دعم استقرار ليبيا، بطرابلس. وشارك وزير الخارجية، فى أعمال مؤتمر دعم استقرار ⁧‫ليبيا‬⁩، مؤكدا فى كلمته على رؤية ⁧‫مصر‬⁩ القائمة على ضرورة الدفع قُدمًا بتسوية سياسية شاملة فى ليبيا تُرسخ للاستقرار الذى ينشده الشعب الليبى الشقيق.

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