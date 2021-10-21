صور.. محافظ المنيا يتابع مراحل تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

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جاء ذلك بحضور عدد من نواب مجلس الشيوخ، ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.
وقال المحافظ، إن المنيا بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة فى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تطوير قرى الريف المصرى، مؤكدا أن الهدف من الاجتماع اكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، مما يحقق رضا المواطن المنياوى.
وشدد المحافظ، على العمل 24 ساعة بنظام النوبتجيات، حتى نواكب الجدول الزمنى لكل مشروعات حياة كريمة، بشرط الجودة والكفاءة، منوها بأن جميع القيادات بمحافظة المنيا سوف تتابع العمل على مدار الـ24 ساعة للتأكد من سير العمل وانتظامه.
وناقش المحافظ نسب التنفيذ ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة فى قطاعات "مياه الشرب، مشروعات الصرف الصحى، مشروعات مجمعات الخدمات، الهيئة العامة للأبنية التعليمية، قطاع الإسعاف، الشباب والرياضة، قطاع الصحة، المجمعات الزراعية، الكبارى"، واستمع إلى المسؤولين فى جميع القطاعات لتلافى أى مشكلات قد تظهر أثناء تنفيذ المشروعات.
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