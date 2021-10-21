فيديوجراف.. الصادرات المصرية «ترتفع» والواردات «تتراجع»

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزيرة، أن الصادرات بلغت 2 مليار و 560 مليون دولار مقابل 2 مليار و 212 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 وبفارق 349 مليون دولار. وقالت الوزيرة، إن الواردات المصرية شهدت أيضاً خلال شهر سبتمبر الماضى تراجعاً ملموساً حيث بلغت 4 مليار و914 مليون دولار مقابل 5 مليار و297 مليون دولار خلال شهر سبتمبر من عام 2020 بنسبة 7%، وهو الأمر الذي ساهم فى تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجارى بنسبة 24%، حيث سجل 2 مليار و353 مليون دولار مقارنة بـ3 مليار و85 مليون دولار خلال شهر سبتمبر عام 2020 بفارق 732 مليون دولار.

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