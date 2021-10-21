نواب البرلمان لـ دوت الخليج: دعم الدولة للمرأة فى مجال ريادة الأعمال يؤكد أنها شريك فاعل في التنمية

/657347/نواب-البرلمان-لـ-تحيا-مصر-دعم-الدولة-للمرأة-فى-مجال-ريادة-الأعمال-يؤكد-أنها-شريك-فاعل-في-التنمية

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بموافقة البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة كندا لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الاعمال ،مؤكدين أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، إضافة للمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.

دوت الخليج يرصد فى التقرير التالي تعليقات نواب البرلمان بشأن اتفاقية دعم المرأة فى مجال رياددة الاعمال

أكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضومجلس النواب، أن المرأة المصرية باتت تعيش عصرا من العصور الذهبية لها،مثمنة توجيهات الرئيس السيسي بدعم المرأة وحماية حقوقها، حيث كان لها الأولوية في الرعاية الصحية والاجتماعية من خلال المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة، إضافة الى تمكينها سياسيا وتقلدها المناصب العليا فى كافة المجالات والقطاعات.

تمكين المرأة

وأشادت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بموافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الاتفاقية الموقعة بين مصر وكندا لدعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال، والمقدمة لـ 5000 سيدة بدء من 15 عام ، مؤكدة أنها مظهر جديد من مظاهر الاهتمام والدعم للمرأة المصرية وتمكينها، بشكل مبتكر من خلال تقديم الدعم لها في مجال ريادة الاعمال واعطاءها (طرف الخيط) كي تبدع وتكمل مشوار النجاح، لافتة إلى أنه امر مطلوب لترسيخ مبادئ حب العمل والتشجيع على المثابرة والريادة في الأجيال النشأة.

ريادة الأعمال

وتابعت أبو شقة فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، ان اختيار محافظة الجيزة مكانا لتنفيذ الاتفاقية موفق حيث انها تعتبر قلب مصر ويجتمع بها سكان العديد من المحافظات الأخرى مما سيعمم الفائدة على باقي الجمهورية، إضافة الى ان التركيز على صناعة السجاد يعكس إهتمام الدولة مانحة الدعم ورغبتها في احياء الصناعات، التي تعتبر من تراثنا وما يتناسب مع البيئة المصرية، مشيدة بمدى عمق العلاقات الطيبة التي تربط حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا.

وطالبت أبو شقة الدولة والمجتمع بضرورة متابعة هذا المشروع ومساندته ودعمه حتى نستفيد منه الاستفادة القصوى وتحقيق النتائج المرجوة منه.

قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، أن الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة كندا لتنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الاعمال، يتماشي مع اهتمام الدولة بحقوق المرأة وتمكينها فى المجالات المختلفة، إضافة إلى إنه يتوافق مع محاور الاستراتيجية الوطنية لدعم المرأة والتي كلف بها رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ الحكومة بأن تكون خطة الدولة للأعوام القادمة، التي من أهم محاورها التمكين الاقتصادي لها.

تمكين المرأة

وأشارت النائبة سناء سعيد، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إلى أن المشروع يهدف لدعم المرأة فى مجال ريادة الاعمال وتوعيتهن في عمر المراهقه بمفاهيم حقوقهم الاقتصادية وزيادة قدرتهم وتشجيعهم على العمل والابتكار، لافتا غلى أن عدد المستفيدين من المشروع 5000 سيدة تبدأ من أعمار 18 عام، مما يدعم المشروع تنمية القدرات في مجال التمكين الاقتصادي، في ظل اهتمام الدولة بتمكين المرأة والمكاسب التي حققتها في السنوات الاخيرة، بدعم الرئيس السيسي والايمان بأنها شريك فاعل في التنمية.

ريادة الاعمال

هذا وأعلن أعضاء البرلمان موافقتهم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع دعم المرأة في مجال ريادة الأعمال في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 2020/3/31.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تم الإشارة إلى أن هذا الاتفاق الفرعي يأتي في إطار سعي الحكومة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتنفيذا لاستراتيجية تمكين المرأة 2030، وللمساعدة في خلق فرص عمل لها، بهدف تحسين إرادة النساء والفتيات المراهقات بشأن مشاركتهن، وزيادة الإنتاجية والابتكار فيما يخص الأعمال المملوكة للمرأة وتحسين استجابة.