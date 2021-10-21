/657331/هند-رشاد-لتحيا-مصر-نبحث-رد-الضبطية-القضائية-للموسيقيين-وزيادة-قيمة-تذاكر-السينمات-لتعظيم-موارد-المهن-التمثيلية

قالت النائبة هند شاد عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة الاعلام والثقافة والأثار بالبرلمان، ان اللجنة فى صدد عقد عده جلسات لمناقشة تعديل القانون رقم 35 لسنة 1978، بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية و القانون رقم 83 لسنة1976، بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين المقدمين من الحكومة، مشيرة الى ان اللجنة استمعت فى اولي جلساتها لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر وكذلك نقيب المهن التمثيلية الفنان اشرف ذكي ونقابة الفنانين التشكيلين فى اولي جلسات استماع لمهم تحت قبه البرلمان

نقابة المهن التمثيلية

واكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لتحيا مصر ان الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين طالب بعودة الضبطية القضائية للنقابة لتكون بمثابة عون لها فى تحرير محاضر واثبات حالات ووقائع غنائية مرفوضة مثل المهرجانات وتكون لهم القدرة على وضع ضوابط لهذا النوع من الغناء في مضمونها وشكلها وعرضها على الجمهور خاصة اننا نلاحظ مدي انتشارها فى الاونة الاخيرة .

الضبطية القضائية

واوضحت النائبة هند رشاد، ان مطالبة نقيب الموسيقين للبرلمان بعودة الضبطية القضائية ليس تقييد لحرية الابداع التى نؤيدها جميعا فمن حق الجميع حرية الابداع ولكن بضوابط ولا تضر بعادات وتقاليد مجتمعنا، مشيرة إلى أنه يجب ان يكون الجميع خاضع لقانون يساهد فى تربية اجيال مؤكدة ان اللجنة سوف تكون بعقد اكثر من جلسة استماع فى هذا الصدد .

وعن تعظيم موارد النقابات فى القانون اكدت رشاد ان نقيب المهن التمثيلية الدكتور اشرف ذكي قد عرض على لجنة الاعلام والثقافة بمجلس النواب ان يتم تحصيل مبلغ 1 جنيه على كل تذكرة سينما لتذهب لخزينة النقابة مؤكدة على ان اللجنة برئاسة الدكتورة درية شرف الدين اكدت على ان المبلغ المقترح 1 جنيه على تذاكر السينمات غير كافي وان قيمة 1 جنيه قليلة جدا ويجب ان تذيد قيمتها الى 5 او 10 جنيه حسب ما ستنتهي الية اللجنة خلال جلسات الاستماع المقبلة.