/657332/بسبب-التخطي-الخاطئ-مصرع-وإصابة 5-أشخاص في-حادث تصادم-بالشرقية

شهدت طريق بلبيس الزوامل بالشرقية، اليوم الخميس، مصرع سيدة وإصابة 4 آخرون بإصابات متعددة فى تصادم بين سيارتين، وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفى الزوامل لعلاجهم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع سيدة وإصابة 4 آخرون في حادث تصادم بالشرقية

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء محمد والى مدير امن الشرقية ، إخطارا بوقوع تصادم بين سيارة نصف نقل وأتوبيس بطريق بلبيس الزوامل، بسبب السرعة الجنونية والتخطي الخاطئ، ونتج عن ذلك مصرع «رشا اسماعيل سليمان»، 55 عاما، وإصابة 4 آخرين بكسور وكدمات متعددة، وتتراوح أعمارهم ما بين 5 أعوام و 58 عاما وجميعهم من قرية الزامل.

قوات الشرطة

وكانت انتقلت قوات الشرطة بإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث، وعلى الفور تم نقل الجثة والمصابين إلي مستشفى الزوامل لعلاجهم، وتم رفع السيارتين من على الطريق لتسيير الحركة المرورية

واخطرت النيابة العامة التحقيقات، بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وفي سياق أخر شهدت منطقة الموسكي، وفاة شاب إثر انهيار حفرة عليه أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم شرطة الموسكي، إخطارا بسقوط شاب داخل حفرة في منزل بدائرة قسم الشرطة ومصرعه، وبالانتقال والفحص أتضح العثور على حفرة عميقة داخل المنزل وتمكنت القوات من انتشال الجثة، واتضح أنها لشخص يدعى «م م ع» في العقد الرابع من عمره.

التنقيب عن الآثار

وأشارت التحريات أنه أثناء قيام المتوفى وبعض الأشخاص بالحفر داخل المنزل للتنقيب عن الآثار، انهارت الحفرة على المتوفي وتمكن باقي المتهمين من الهرب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.