«عرج وكسور».. تداعيات حادث بشرى بمهرجان الجونة السينمائي

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شاركت الفنانة بشرى اليوم الخميس، بإحدى الندوات في فعاليات اليوم الثامن من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك بعد تعرضها لحادث سير أثناء تواجدها بمدينة الجونة.

دوت الخليج يكشف الأضرار التي وقعت على الفنانة بشرى، بعد تعرضها لحادث سير بالجونة.

بشرى لا تستطيع التحرك بمفردها

ظهرت بشرى، برفقة زوجها الذي اصطحبها إلى المنصة كونها لا تستطيع التحرك بمفردها، حيث كانت تعرج وهي تسير فضلًا عن وجود كسر بيدها.

كانت الفنانة المصرية بشرى تعرضت لحادث سير مفجع، إذ انقلبت سيارتها في إحدى طرق مدينة الجونة، وعلى الفور تم نقلها إلى المشف.

تطورات الحالة الصحية لبشرى بعد تعرضها لحادث سير

قالت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، في بيان صحفي، إن الفنانة بشرى بخير، مؤكدةً أن الحادث الذي تعرضت له لم يكن مروعًا، مشيرة إلى أن بشرى تجري بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتها الصحية.

و حرصت الإعلامية المصرية بوسي شلبي على طمئنة جمهور النجمة بشرى والفنان الشاب محمد مكاوي على حالتهما الصحية.

بوسي شلبي تطمئن الجمهور على حالة بشرى الصحية

نشرت شلبي مقطع فيديو جديد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهرت خلاله من على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي في يومه السابع.

وأكدت بوسي شلبي بالفيديو، أن الحالة الصحية لبشرى ومكاوي بخير، مشيرة إلى استعدادهم للظهور على الريد كاربت.

على الصعيد الآخر، أقدمت الفنانة بشرى، رئيس العمليات لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، على إنهاء خلافها مع الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان، بعد أزمة أغانيهما التي شغلت السوشيال ميديا.

تصالح بشرى ومحمد رمضان

أهدت بشرى باقة من الورود لمحمد رمضان أثناء تواجده على خشبة المسرح في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، ومن ثم علق محمد رمضان قائلًا: «الصح خير».

أزمة محمد رمضان و بشرى

أزمة فنية كبيرة شغلت الجمهور، كان الفنان محمد رمضان هو أحد أطرافها أمام والآخر كانت المطربة بشرى، بعدما أطلق "رمضان أغنياته "نمبر وان - الملك"، والتي أرادت الأخيرة أن ترد عليا، باستخدام نفس السلاح عن طريق أغنية "كوبرا"، والتي هاجمته من خلال كلماتها والكليب.

وهاجمت بشرى، في الأغنية، الفنان محمد رمضان بشكل غير صريح وردت من خلالها على أغنيتي "نمبر وان" و"الملك"، اللتين قدمهما رمضان في وقت سابق من العام، وأدت إلى حالة من الانقسام بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى البعض أن الأغنية تحمل قدرا من التنمر والعنصرية ضد محمد رمضان، والبعض الآخر يرى أنها نجحت في الرد عليه بنفس طريقته.