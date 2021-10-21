«نتيجة السرعة الزائدة»..إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم في المنصورة

/657340/نتيجة-السرعة-الزائدةإصابة-7-أشخاص-في-حادث-تصادم-في-المنصورة

شهد طريق ميت غمر المنصورة بنطاق مركز اجا، إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل، وعلى الفور تم تقل المصابين إلي مستشفى أجا المركزى و مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل في المنصورة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شركة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وآخرى نقل كبير على طريق ميت غمر المنصورة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وأتضح إصابة سبعة أشخاص كانوا داخل السيارة الميكروباص وتم استدعاء سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم تقل المصابين إلي مستشفى أجا المركزى و مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

نتيجة السرعة الزائدة والتعدى الخاطئ

وأتضح أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة والتعدى الخاطئ، كما وجه هشام أبو المكارم رئيس مركز ومدينة اجا بالتحرك السريع لمكان الحادث بعد أن استقبلت غرفه الازمات والكوارث برئاسة المركز بلاغ بوقوع حادث بالطريق السريع .

وعلى الفور قام فريق العمل التنفيذى برئاسة أحمد النادى نائب رئيس مركز ومدينة اجا بالتحرك لتفقد موقع الحادث أثر تصادم ميكروباص بسياره نقل بطريق اجا، وتم إزاحة السيارات من مكان الحادث وتم إعادة حركة السير مرة أخرى للطريق.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.